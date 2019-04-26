Национальная технологическая инициатива как новый инструмент развития экономики регионов

В Перми состоялось заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Участие в нем принял спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и губернатор Максим Решетников. Главной темой стала Национальная технологическая инициатива - новый инструмент развития экономики регионов.

Производство чистого синтетического кварца - чистое и само по себе, поэтому на входе гостей просят надевать бахилы. В лабораториях десятки колб, в которых находятся спирты, кислоты, щелочи для отработки процессов производства. На выходе получается материал похожий на белый песок.

Евгений Галкин, директор завода особо чистого кварца ПНППК: "В итоге получаем вот такую нить - это как раз оптическое волокно, которое имеет очень высокий уровень чистоты и идет на изготовление специальных приборов в нашем производстве".

Речь о навигационных системах последнего поколения.

Завод Фотоники и оптоволоконного приборостроения сокращенно ЗФИОП - одно их самых молодых подразделений в составе Приборостроительной компании. Впрочем, как и его сотрудники - большинство из которых, выпускники пермских вузов.

Предприятие сегодня посетил специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития. После Дмитрий Песков встретился с пермскими студентами и принял участие в заседании Координационного совета по развитию цифровой экономики края.

Дмитрий Песков, специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития: "Регион точно может быть в пятерке ведущих российских регионов по уровню технологического развития, есть шанс вырасти очень сильно и очень быстро. Конечно, фотоника - как отдельное направление будет развиваться в ближайшие 10-летия. Самый главный ресурс сегодня - это ваши таланты".

В биологической лаборатории «Кванториума», отодвинув рассаду томатов и аквариумы с жуками, участники Координационного совета устроили мозговой штурм. Главной темой стала Национальная технологическая инициатива - новый инструмент развития экономики регионов, который президент страны обозначил как приоритет государственной политики.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "У нас есть 75 компаний, которые соответствуют приоритетам Национальной технологической инициативы, но мы видим, что потенциал значительно больше. Это абсолютно новые технологии, с новыми параметрами, которые просто будут менять мир".

Чтобы технический прорыв свершился, необходимо кооперировать вузы и предприятия. В Пермском крае такой опыт есть. Сегодня же принято решение продвигать проекты Фотоники на федеральный уровень.