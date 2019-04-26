Бесплатные звонки для ветерана
В честь Дня Победы звонки и телеграммы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны обещают бесплатно. Компания Ростелеком предоставляет 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны в конце апреля и начале мая по каждому из направлений. Это внутризоновые звонки внутри региона, междугородные звонки по России; международные звонки в страны ближнего зарубежья. Также с 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России в страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.
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