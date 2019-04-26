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← Фонтан горящей нефти: как отрабатывают навыки ликвидации ЧС

Бесплатные звонки для ветерана

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В честь Дня Победы звонки и телеграммы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны обещают бесплатно. Компания Ростелеком  предоставляет 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны  в конце апреля и начале мая по каждому из направлений. Это  внутризоновые звонки внутри региона, междугородные звонки по России;  международные звонки в страны ближнего зарубежья. Также с 25 апреля по 10 мая 2019 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России в страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона,  установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 26.04.2019 в 13:11 в рубрике - Вести Пермь

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← Фонтан горящей нефти: как отрабатывают навыки ликвидации ЧС

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