Фонтан горящей нефти: как отрабатывают навыки ликвидации ЧС

Что делать, когда вверх бьет фонтан горящей нефти? Отработкой навыков в ликвидации ЧС занимались пермские нефтяники. Задачи учений - сложные, снаряжение и экипировка - на уровне, сами учения в итоге получаются и эффективными и эффектными.

Мощная струя газо-водяной смеси, способная перевернуть легковой автомобиль, направляется на цель. Пульт управления весит не менее пяти килограммов.

По легенде фонтан горящей нефти бьёт вверх. И как раз задача установки на базе авиационного двигателя - сбить огонь и позволить приблизиться к месту аварии, в том числе, чтобы замерить концентрацию вредных веществ.

Это комплексные учения на площадке десятого цеха по добыче нефти и газа «ЛУКОЙЛ-Перми», необходимо ликвидировать горение на скважине, устранить фонтанирование, не дав огню и горючей жидкости распространиться дальше.

В связке друг с другом работают разные подразделения - медицинская служба, пожарные, аварийно-спасательный отряд нефтяников, сотрудники противофонтанной военизированной части.

С помощью мобильного комплекса связи оперативная видеоинформация на учениях в режиме онлайн поступает в Пермь и Москву, чтобы специалисты при необходимости могли дистанционно принять участие в процессе.

Заехать можно в любую глубинку, говорят специалисты, и с помощью имеющейся аппаратуры наладить связь - на качество пока не жаловались. Комплекс позволяет автономно, не привязываясь ни к какой инфраструктуре, организовать канал передачи данных.

По словам Игоря Мазеина - руководителя учений, именно здесь отрабатывается слаженность действий всех участников, условия учений всегда стараются максимально приблизить к реальным. Не важно, какая погода, на воде и на суше.

Игорь Мазеин, первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "В любое время года проводим, потому что работаем мы круглосуточно и круглогодично, и разные могут быть причины, и мы должны их уметь ликвидировать".

Результат - задача учений выполнена. Главное, говорят участники, чтобы все специальные навыки, если и приходилось применять, то только на таких тренировках.