Выставка «Завод и город» открылась в сквере возле Театра оперы и балета. Экспозиция, посвящённая 85-летию предприятия «ОДК-Пермские моторы», состоит из 12 стендов. Каждый можно разглядывать с двух сторон: на одной - история завода с 30-х годов, на другой - самые важные достижения города в те же периоды. Как рассказывают создатели, экспозиция выстроена в хронологическом порядке, но смотреть ее будет интересно, начиная с любого места. Первыми посетителями стали студенты пермских вузов, которым рассказали, что место проведения - Театральный сквер - стало символичным.

Владимир Ивашкевич, ведущий специалист отдела информационной политики АО "ОДК-Пермские моторы": "Здесь, в Перми, тогда глухом провинциальном городе построено современнейшее предприятие по новейшим американским технологиям производства такого хайтековского продукта, как авиационный мотор. Это повлекло за собой не только технологии, но и повышение культурного уровня в целом".