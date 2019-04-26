Подумать только. Люди с нарушениями речи смогут общаться при помощи мысли

Было и в книгах, и в фильмах, но обязательно из жанра фантастики. В Перми, в краевом центре комплексной реабилитации представили устройство, позволяющее буквально считывать мысли и переводить их в текст. Для человека, по каким-либо причинам лишенного любой возможности общаться - настоящее спасение.

Кибер-шлем подгоняют по размеру как горнолыжный. Морис Шаипов сегодня в роли статиста. Задача мужчины без слов и движений дать понять окружающим, о чём он думает. На компьютере установлена специальная программа, гарнитура представляет собой электроэнцефалограф, который принимает сигналы с задней части коры головного мозга.

Елена Самойлова, коммерческий директор компании «НейроЧат»: "Люди усилием мозговой активности могут выбирать тот или иной символ на экране, и печатаются таким образом буквы за буквами, то или иное сообщение".

Глазами пациента это выглядит так: сначала происходит калибровка - в это время система изучает реакцию мозга. Затем программа выделяет буквы в разном порядке: задача человека - дать внутреннюю эмоцию на нужном символе. Зал попросил написать слово «молоко». Морис справился, не издавая ни звука. Ещё проще выбрать желание в представленном «меню».

Сегодня систему представляют реабилитологам и родным тех, кому поставлены серьёзные диагнозы.

Владимир Бронников, руководитель Краевого центра комплексной реабилитации инвалидов, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации министерства здравоохранения Пермского края: "Последствия инсультов, черепно-мозговых травм, это ДЦП, перечень заболеваний, в результате которых нарушается речевое взаимодействие, нарушаются коммуникации".

Над способом соединить человека с компьютером работает и звёздный инженер Илон Маск, правда, он планирует вживлять электроды в ткани мозга. Итога пока нет, но есть сходства со знаменитым фильмом «Матрица». Спустя 20 лет после создания картины, где героям вживляли воспоминания, российская компания «Нейрочат» начинает серийное производство комплекса, способного читать мысли в режиме онлайн.

6 таких комплексов компания подарила Пермскому краю - два будут работать в клиниках, ещё 4 отправятся к конкретным пациентам. Среди них - Ирина Банникова, пострадавшая от пожара в «Хромой лошади». Сегодня мама пытается понять её по взгляду.

Тамара Оборина, мама Ирины Банниковой: "10 лет уже скоро - я научилась понимать, а теперь точно должно быть хорошо, я верю".

Для нас это просто новые эмоции, а для тех, кто не говорит - серьёзный шаг к нормальному общению.