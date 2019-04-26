В Перми обсудили объединение школ и детских садов

Объединение школ и детских садов в Перми обсудили в ходе горячей телефонной линии. Как заявила начальник департамента образования пермской мэрии Людмила Серикова, сейчас в краевой столице объединяют как минимум 4 школы – 48 с 49, 101 и 66. Родители в первую очередь обеспокоены будущим этих школ и тем, как отразится слияние на учебе и труде педагогов. Представители департамента пояснили, что процесс этот не быстрый и, по сути, затронет только юридическую сторону, управленческое звено. Ставки учителей и воспитателей, как и количество классов, сокращать не планируют. Напротив, в планах расширить ресурсы и возможности.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Перми: "Когда мы говорим о комплексе из 2-3 школ, мы понимаем, что где-то сильнее гуманитарный блок, где-то естественно-научный, где-то технологические мастерские оборудованы. Именно объединяя ресурсы, мы понимаем, что можем предоставить индивидуальные маршруты. И взаимообогащение предметников-учителей выводит на качественный уровень систему образования".

В качестве положительного примера приводят объединение 31-й гимназии и 385-го детского сада с шестью группами, который стал структурным подразделением гимназии. Слияние здесь произошло 10 лет назад. Как рассказывает сегодня ее директор, это позволило привлечь большее финансирование и улучшить качество образования.

Светлана Салюкова, директор гимназии №31 г. Перми: "Детский сад отремонтирован, имеет современное оборудование. Второе - возможность у детского сада иметь узких специалистов. Сейчас мы можем иметь специалистов на два образовательных учреждения, так как это один комплекс".