В Прикамье стартовала посевная кампания

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В Пермском крае  старт посевной. Кроме погоды, сделать это позволили деньги, которые селяне в виде субсидий обычно получали в конце года, а не весной, как на это раз.

Александр Подгорных готовит технику к посевной. Механизатор колхоза имени Чапаева рассказал, что в этом году работы начались раньше. Не везде конечно, есть места, где ещё снег лежит, но по сравнению с прошлым сезоном - прогресс.

Хорошая погода далеко не все, что нужно для успешного сева, не последнюю роль здесь играет своевременная финансовая господдержка. В том числе поэтому некоторые сельхозпроизводители уже в полях. 

По словам профессионалов сельхоздела, первое, что необходимо сделать - это закрыть влагу. Проезжает трактор со специальным устройством и взрыхливает землю, но при этом влага остается внутри. Если убрать верхний слой, видно, что почва увлажнена. Это будет полезно для будущего урожая.

На субсидии от регионального Минсельхоза хозяйства уже закупили топливо, оборудование, посадочные материалы, удобрения. Колхоз имени Чапаева в начале апреля получил 10 млн рублей. Часть из этой суммы пошла на новую зерносушилку.

посевная

В прошлом году колхоз построил современную животноводческую ферму на две с лишним сотни голов за 37 млн рублей. 19 вернутся в качестве компенсации. Теперь следить за надоями можно онлайн.

Всего на развитие сельскохозяйственного сектора в региональном бюджете предусмотрено около 3 млрд рублей. Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников в своем отчете о работе Правительства за 2018 год, сельское хозяйство показало лучшие за последние 7 лет результаты – производство продукции выросло на 5,6%. Такой рост только хорошей погодой уже не объяснить.

Ольга Попова, директор СПК «Колхоз им. Чапаева»: "Поддержка для нашего хозяйства колоссальная. 10 млн рублей мы получили, на сегодня  всё потратили и приступили к работам".

Важно, что теперь львиную долю субсидий сельхозпроизводители получают перед началом полевых работ, когда деньги нужнее всего. С такой просьбой они обратились к главе региона два года назад на «Агрофесте». И уже с прошлого года финансовая поддержка поступает весной.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 26.04.2019 в 10:20 в рубрике - Вести Пермь

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