На ул. Уральской возобновился капитальный ремонт

В Мотовилихинском районе Перми ограничили движение транспорта по улице Уральской. После зимнего перерыва здесь возобновляется капитальный ремонт. Так, по 5 июня в районе перекрестка улиц Уральская и Розалии Землячки для движения будет доступна половина проезжей части. До 11 июня закрывается движение на половине проезжей части по Уральской, на участке от Крупской до Розалии Землячки. С 10 по 12 мая будет закрыто движение по улице Вагановых в районе перекрестка Уральской и Степана Разина.