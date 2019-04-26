Новый ЖД-обход пройдет ниже Камской ГЭС

Будущее железной дороги в Перми, реконструкция вокзалов и сроки строительства нового зоопарка. Эти темы стали центральными в ходе рабочей встречи губернатора Максима Решетникова и заместителя генерального директора Российских железных дорог Андрея Макарова.

Рабочая встреча начинается с совещание на площадке реконструированного вокзала Пермь-1. За последние годы компания РЖД вложила в ремонт этого комплекса значительные средства. Вторая часть обсуждения проходит уже в поезде.

Тема номер один - строительство нашумевшего Северного железнодорожного обхода и оптимальное использование железнодорожной ветки вдоль левого берега Камы. По новому пути планируется вывозить продукцию Соликамско-Березниковского промышленного узла. И первое знаковое решение принимается здесь же.

Андрей Макаров, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по строительному комплексу: "В качестве основного на сегодня мы с Максимом Геннадьевичем приняли решение прорабатывать вариант чуть ниже по течению Камской ГЭС, со строительством мостового перехода и соединением двух существующих линий, на двух берегах".

По проекту планируется вложить больше 25 миллиардов рублей в новый мостовой переход. Самое главное, что он пройдет по промзоне, а не по деревням, то есть не затронет интересы жителей. Кроме него на железнодорожной карте Перми появятся два новых транспортно-пересадочных узла. Один на базе существующего железнодорожного вокзала Пермь-2, другой в Мотовилихе – с автовокзалом и остановкой скоростного трамвая.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это все нам позволяет к 2023 году, если мы будем достаточно плотно работать, этот переход построить и инфраструктуру запустить. Предусмотрено еще несколько решений, которые позволят нам нормально развивать еще и использование железнодорожного транспорта в пригородных и городских целях".

Еще один проект, который уже осуществляет дочерняя компания РЖД в Пермском крае - это строительство нового зоопарка. На крыше одного из будущих административных зданий прошло еще одного совещание. Главный вопрос - это сроки, подрядчик пообещал ускориться.

Владимир Сасалин, главный инженер «РЖД - Строй»: "Отставание от текущего графика есть. Сейчас мы усиливаемся, сейчас мы добавляем сюда людей. Я думаю, что к середине мая здесь будет 500 человек работать".

Первая очередь зоопарка вместе с оформлением будет завершена в мае 2020 года, вторая – в конце 2021-го. Животных в зоопарк будут завозить постепенно.

Планируется, что территорию в 25 гектаров в год смогут посещать около полумиллиона человек. Согласно новым скорректированным планам окончание строительства первой очереди намечено на сентябрь этого года.