В Перми будут судить банду наркодилеров
Завершено расследование уголовного дела в отношении дилеров, обвиняемых в незаконном обороте запрещенных веществ.
На след группы, которая распространяла героин на территории Перми посредством мессенджеров, полицейские вышли в ноябре 2017 года. Тогда в поле зрения оперативников попали рядовые закладчики. Финалом всей спецоперации стало задержание поставщика наркотиков. 56-летнего уроженца Закавказья поймали с поличным за сбыт килограмма гашиша. В ходе обыска машины и квартиры дилера сыщики обнаружили еще 12,5 килограммов запрещенных веществ.
Группа состояла из 11 уроженцев бывших советских республик. Всю незаконную деятельность организовал 36-летний мужчина. Специально для этих целей он прибыл в Пермь летом 2017 года. Организатор лично встречался с поставщиком и приобретал у него крупные партии героина.
10 дилерам следователи предъявили обвинение. Главный фигурант объявлен в розыск.
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