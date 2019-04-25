В Перми будут судить банду наркодилеров

Завершено расследование уголовного дела в отношении дилеров, обвиняемых в незаконном обороте запрещенных веществ.

На след группы, которая распространяла героин на территории Перми посредством мессенджеров, полицейские вышли в ноябре 2017 года. Тогда в поле зрения оперативников попали рядовые закладчики. Финалом всей спецоперации стало задержание поставщика наркотиков. 56-летнего уроженца Закавказья поймали с поличным за сбыт килограмма гашиша. В ходе обыска машины и квартиры дилера сыщики обнаружили еще 12,5 килограммов запрещенных веществ.

Группа состояла из 11 уроженцев бывших советских республик. Всю незаконную деятельность организовал 36-летний мужчина. Специально для этих целей он прибыл в Пермь летом 2017 года. Организатор лично встречался с поставщиком и приобретал у него крупные партии героина.

10 дилерам следователи предъявили обвинение. Главный фигурант объявлен в розыск.