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Опасные перекрестки оборудуют новыми светофорами
В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что в ближайшее время в Перми установят сразу восемь новых светофоров. Места уже определены: светофоры появятся на перекрестках улиц Мира – Кавалерийской, улиц Мира – Заслонова, улиц Якутская – Вольская, улиц Луначарского – Матросова, улиц Уинской – Шмидта; улиц Белинского – Сергея Суханова; улиц Полины Осипенко – Газеты «Звезда»; в районе дома №32 по улице Чернышевского.
Все светофоры будут светодиодными, некоторые будут оборудованы устройствами звукового, а большинство из них также и голосового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов. Новые светофоры появятся на особо аварийных участках.
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