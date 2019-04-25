Пермский кот-мем «Блинчик» покорил Интернет

В Перми появился еще один кот-мем. А точнее - блинчик. Его фотография разлеталась по Интернету буквально по всему миру. У зверя теперь есть даже своя страничка в социальной сети, где он с довольной мордой позирует не только с блинами, но и с сосисками, молоком, а также выкладывает сигны - приветы фанатам на листочках. Друзей в сети у Джаза (так зовут кота) - почти шесть тысяч. Хозяин кота Роберт - айтишник, сисадмин, системный инженер. Свободное время посвящает велосипеду и путешествиям. А Джаза, как оказалось, жена Роберта взяла на улице - там раздавали котят и взрослых кошек.