В Куеде начался последний этап строительства автомобильного моста

В Куеде начался последний этап строительства нового автомобильного моста через железнодорожные пути. Это часть обхода поселка и фактически основной путь в соседнюю Башкирию. Оформить его в достойном виде планируют к ноябрю этого года.

Виктор Головин руководит стройкой с её начала - лета 2018 года. К декабрю были готовы три опоры из четырёх. Сейчас уже можно спокойно гулять по перекрытиям, правда, потом будет разрешён только въезд.

Виктор Головин, начальник участка строительства обхода п. Куеда: "Пешеходного перехода здесь не будет, он не предназначен для прохода пешеходов. Это автомобильный путепровод, но будут технологические проходы для обслуживания моста".

Экскурсия на стройплощадку не для тех, кто боится высоты: под нами 10 метров и те самые рельсы, которые сейчас доставляют автомобилистам большие неудобства. Время ожидания, когда пройдёт поезд, иногда составляет около часа.

Местные жители сейчас пользуются старым переездом и уже выучили расписание поездов. Тем не менее, пробок не избежать, потому запуск путепровода - событие долгожданное.

Ринат Мусин: "Не будем стоять, меньше курить будем. А так выходишь, и постоянно курить приходится, потому что ждём".

Куеду называют южными воротами региона, переезд сейчас - основной путь в Башкирию. Оформить его в достойном виде планируют к ноябрю этого года.

Александр Соломатин, заместитель начальника по развитию Мостоотряда 123 филиала ЗАО "Уралмостострой": "Искусственное сооружение - сам путепровод - можно оценить готовность 85-87%, дорогу на 30. Если говорить по деньгам, сегодня освоено порядка 346 млн рублей из 662".

Протяженность сооружения всего 3 км 300 метров, однако именно они призваны спасти от заторов.

Анатолий Полюдов, заместитель начальника отдела строительства Управления автомобильных дорог Пермского края: "Мы выводим транспортный поток за населённый пункт. Решаем проблему безопасности движения, решаем экологическую проблему".