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В Перми ведется розыск водителя, устроившего тройное ДТП
Массовое ДТП случилось в Кировском районе Перми. Водитель столкнулся сразу с четырьмя припаркованными автомобилями и сбил пожилого мужчину и женщину. Очевидцы сообщают, что их без сознания и с тяжелыми травмами увезли в больницу. Водитель с места происшествия скрылся, а вот его пассажир остался в машине, которая врезалась в деревья. Люди говорят, что оба были в неадекватном состоянии.
Вот что сообщили в ГИБДД.
Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "По ул. Адмирала Ушакова со стороны ул. Макарова по направлению к улице Калинина двигался автомобиль "Mazda3", предположительно под управлением 34-летнего водителя, который в районе дома № 64 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Hyundai-Getz под управлением 28-летней женщины.Женщина получила различные травмы. Водитель с места ДТП скрылся. Двигаясь по тротуару на ул. Байкальская, он допустил наезд на 82-летнего мужчину, который также получил травмы. После наезда на человека водитель, продолжая движение, также скрылся с места ДТП, и двигаясь по дворовой территории, в районе дома 21 по ул Батумская допустил наезд на 35-летнюю женщину. Пешеход получила различные травмы. Водитель с места ДТП скрылся. Личность водителя установлена, ведется розыск. По факту ДТП ведется проверка".
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