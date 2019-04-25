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В МФЦ проходят Дни налоговой грамотности

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МФЦ

Дни налоговой грамотности проходят сразу в 18 многофункциональных центрах «Мои документы». Как говорят, соответствующие специалисты здесь готовы ответить на любые вопросы. В частности, когда и кому необходимо сдавать налоговую декларацию, а также как ее правильно заполнить. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.04.2019 в 14:15 в рубрике - Вести Пермь

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