В МФЦ проходят Дни налоговой грамотности

Дни налоговой грамотности проходят сразу в 18 многофункциональных центрах «Мои документы». Как говорят, соответствующие специалисты здесь готовы ответить на любые вопросы. В частности, когда и кому необходимо сдавать налоговую декларацию, а также как ее правильно заполнить.