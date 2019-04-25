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В МФЦ проходят Дни налоговой грамотности
Дни налоговой грамотности проходят сразу в 18 многофункциональных центрах «Мои документы». Как говорят, соответствующие специалисты здесь готовы ответить на любые вопросы. В частности, когда и кому необходимо сдавать налоговую декларацию, а также как ее правильно заполнить.
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