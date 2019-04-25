В Перми водитель сбил пешеходов, протаранил 4 машины и скрылся с места ДТП

Массовое ДТП случилось в Кировском районе Перми. Водитель столкнулся сразу с четырьмя припаркованными автомобилями и сбил пожилого мужчину и женщину. Очевидцы сообщают, что их без сознания и с тяжелыми травмами увезли в больницу. Водитель с места происшествия скрылся, а вот его пассажир остался в машине, которая врезалась в деревья. Люди говорят, что оба были в неадекватном состоянии, скорее всего, в наркотическом опьянении. "Вести" рассчитывают получить комментарий от краевого ГИБДД к выпуску в 14:25.