В Перми ограничено движение транспорта по улице Уральской

C сегодняшнего дня вновь ограничили движение на улице Уральской в Перми. Из-за продолжения ее реконструкции в районе перекрестка с ул. Розалии Землячки и до ул. Крупской теперь доступна только половина дороги.

- до 11 июня будет ограничено движение по улице Уральская на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части. В это время будут проводиться работы по установке бортового камня и устройства заездных карманов.

- с 25 апреля по 5 июня будет ограничено движение в районе перекрестка улиц Уральская и Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части для устройства полосы расширения;

- с 10 мая по 12 мая будет закрыто движение по улице Братьев Вагановых в районе перекреста улиц Уральская и Степана Разина, объезд будет осуществляться по улицам Степана Разина и Крупской. В это время будут производиться работы по устройству дорожной одежды;

- с 9 по 14 мая будет ограничено движение по улице Братьев Вагановых в районе перекрестка с улицей Уральская со стороны улицы Лебедева.