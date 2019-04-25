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В Перми ограничено движение транспорта по улице Уральской
C сегодняшнего дня вновь ограничили движение на улице Уральской в Перми. Из-за продолжения ее реконструкции в районе перекрестка с ул. Розалии Землячки и до ул. Крупской теперь доступна только половина дороги.
- до 11 июня будет ограничено движение по улице Уральская на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части. В это время будут проводиться работы по установке бортового камня и устройства заездных карманов.
- с 25 апреля по 5 июня будет ограничено движение в районе перекрестка улиц Уральская и Розалии Землячки, для движения будет доступна половина проезжей части для устройства полосы расширения;
- с 10 мая по 12 мая будет закрыто движение по улице Братьев Вагановых в районе перекреста улиц Уральская и Степана Разина, объезд будет осуществляться по улицам Степана Разина и Крупской. В это время будут производиться работы по устройству дорожной одежды;
- с 9 по 14 мая будет ограничено движение по улице Братьев Вагановых в районе перекрестка с улицей Уральская со стороны улицы Лебедева.
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