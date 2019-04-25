Победить варикоз можно быстро и безболезненно
Время готовиться к лету и пляжу. Пермякам в борьбе с варикозом методы обещают быстрые, безболезненные и эффективные. О спросе говорит хотя бы то, что специалисты в Перми провели тысячную операцию.
По улыбчивой Ольге и не скажешь, что в эти минуты ей делают операцию на вены. От врачей отделяет только ширма, а о том, что работает лазер, говорит лишь «музыкальное сопровождение». Благодаря местной анестезии боли и манипуляций девушка не чувствует.
Эта операция стала тысячной в клинике «Варикоза нет». Лечат недуг здесь передовыми технологиями. Без разрезов. С помощью медицинского лазера. Поврежденный сосуд фактически «запаивают». Под воздействием лазерного луча клетки крови нагреваются, внутренние стенки вены свёртываются, кровь из вены выдавливается, и сосуд превращается в небольшой жгутик.
Операция длится от 15 минут до 1,5 часов, все зависит от степени тяжести варикоза.
Самое примечательное, что сразу после пациент из этого кабинета уйдет на своих ногах, и будет вести привычный образ жизни. Ему не потребуется даже больничный.
А вот Наталья сегодня пришла уже на контрольный прием, спустя полгода. Самолечением она решила не заниматься. Испугалась осложнений, среди которых могут быть тромбофлебит, дерматит и трофические язвы.
Наталья Комарова: "Не хотелось запускать, хотелось, чтобы все было все максимально легко".
Впрочем, за сложные случаи в клинике берутся тоже. Квалификация специалистов позволяет.
Роман Левин, директор клиники «Варикоза нет» в г. Перми: "Наши специалисты постоянно ездят на различные конференции, которые проводятся в разных городах. Со 2-5 мая к нам приезжает Курганян Хачатур для обмена опытом, для разбора сложных случаев и консультации пермяков".
А Ольга, как и обещали врачи, ушла из операционной самостоятельно. Сегодня ей рекомендовали много гулять. Уже летом девушка сможет это делать не только в брюках, но и в красивых платьях.
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