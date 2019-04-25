Всё для дачного сезона

В Перми открылась наверное самая популярная ярмарка сезона «Весенний сад. Дачный сезон». Не обошлось без сюрпризов. Несмотря на немалое количество участников из разных регионов страны, пермяков убеждали покупать пермское. Почему?

Уже сейчас в теплицу можно посадить рассаду, например, томатов и собрать урожай раньше всех. По словам садоводов, чтобы результат был что надо, необходимо использовать районированные растения, проще говоря, садить в пермскую землю то, что выращено пермскими производителями.

Галина Толстова, директор ООО «Агрофирма Усадьба»: "Покупатель всегда обращает внимание на местного производителя. У нас своя зона, и не все сорта, выращиваемые на юге, могут у нас произрастать".

Агрофирма «Усадьба» и другие 15 пермских компаний, представленных на большой выставке «Весенний сад. Дачный сезон» - участники проекта «Покупай пермское».

Перед тем как заняться посадками, нужно подготовить почву. Можно и без техники, но долго и тяжело, а вот с мотоблоком «Целина» - другое дело. Техника, кстати, выпускается пермским производителем «Академия инструмента».

Дмитрий Колосницин, сотрудник компании «Академия инструмента»: "Заводу более 21 года, завод дорожит репутацией, продукция высочайшего качества, есть с чем сравнить, и есть с кем пободаться, с конкурентами".

На выставке можно найти и товары для обустройства дачных участков, мебель из металла, столовые приборы и емкости для разных целей и разных размеров.

Определить "наших" легко по обновленному логотипу с мишкой. Это знак качества продукции. По данным официального оператора Пермской торгово-промышленной палаты, в проекте участвуют 190 компаний со всего Пермского края.

Владислав Тонков, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "Совместно с Торгово-промышленной палатой реализуется проект «Покупай Пермское» по продвижению наших местных товаропроизводителей. В проекте участвуют не только бренды, которые производят продукты питания, но и непродовольственные товары и услуги".

На выставке помимо объединенного стенда «Покупай Пермское» представлены и другие производители, а также животноводческие фермы.

Цыплята бройлеры, курицы несушки и другие домашние животные. Маленький гусёнок вырастает до 5-7 килограммов.

«Весенний сад. Дачный сезон» работает до конца недели. Найти всё, что нужно, в том числе от пермских производителей, можно до конца недели на "Пермской ярмарке".