Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми ко Дню Победы реконструируют стелу на аллее Героев

Победить варикоз можно быстро и безболезненно →

Всё для дачного сезона

смотреть видео

покупай пермское

В Перми открылась наверное самая популярная ярмарка сезона «Весенний сад. Дачный сезон».  Не обошлось без сюрпризов. Несмотря на немалое количество участников из разных регионов страны, пермяков убеждали покупать пермское. Почему?

Уже сейчас в теплицу можно посадить рассаду, например, томатов и собрать урожай раньше всех. По словам садоводов, чтобы результат был что надо, необходимо использовать районированные растения, проще говоря, садить в пермскую землю то, что выращено пермскими производителями.

Галина Толстова, директор ООО «Агрофирма Усадьба»: "Покупатель всегда обращает внимание на местного производителя. У нас своя зона, и не все сорта, выращиваемые на юге, могут у нас произрастать".

Агрофирма «Усадьба» и другие 15 пермских компаний, представленных на большой выставке «Весенний сад. Дачный сезон» - участники проекта «Покупай пермское».

Перед тем как заняться посадками, нужно подготовить почву. Можно и без техники, но долго и тяжело, а вот с мотоблоком «Целина» - другое дело. Техника, кстати, выпускается пермским производителем «Академия инструмента».

Дмитрий Колосницин, сотрудник компании «Академия инструмента»: "Заводу более 21 года, завод дорожит репутацией, продукция высочайшего качества, есть с чем сравнить, и есть с кем пободаться, с конкурентами".

выставка

На выставке можно найти и товары для обустройства дачных участков, мебель из металла, столовые приборы и емкости для разных целей и разных размеров.

Определить "наших" легко по обновленному логотипу с мишкой. Это знак качества продукции. По данным официального оператора Пермской торгово-промышленной палаты, в проекте участвуют 190 компаний со всего Пермского края.

Владислав Тонков, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "Совместно с Торгово-промышленной палатой реализуется проект «Покупай Пермское» по продвижению наших местных товаропроизводителей. В проекте участвуют не только бренды, которые производят продукты питания, но и непродовольственные товары и услуги".

На выставке помимо объединенного стенда «Покупай Пермское» представлены и другие производители, а также животноводческие фермы.

гусёнок

Цыплята бройлеры, курицы несушки и другие домашние животные. Маленький гусёнок вырастает до 5-7 килограммов.

«Весенний сад. Дачный сезон» работает до конца недели. Найти всё, что нужно, в том числе от пермских производителей, можно до конца недели на "Пермской ярмарке".

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Реклама

Опубликовано: 25.04.2019 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми ко Дню Победы реконструируют стелу на аллее Героев

Глава Перми провел открытый прием граждан

«Добропоезд» дарит надежду

Тотальная дератизация в Перми: берегите питомцев!

В Перми с 1 мая изменятся трамвайные маршруты

Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца

Где в Перми разрешили жарить шашлыки

Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

В Перми ловят велосипедистов-нарушителей

В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми ко Дню Победы реконструируют стелу на аллее Героев

Победить варикоз можно быстро и безболезненно →

Обратите внимание

в Перми

Победить варикоз можно быстро и безболезненно

В клинике «Варикоза нет» провели тысячную операцию - без разрезов, помощью медицинского лазера.
25.04.2019 в 11:55

Метки: в Перми, Реклама, Здоровье

В Перми буду судить группу наркодилеров, главарь пока в розыске

Закладчики были родом из Новосибирска и работали в Перми вахтовым методом
25.04.2019 в 11:46

Метки: в Пермском крае, в Перми, Преступления, Общество

Всё для дачного сезона

В Перми открылась наверное самая популярная среди садоводов ярмарка «Весенний сад. Дачный сезон».
25.04.2019 в 11:30

Метки: в Перми, Общество, Реклама

В Перми на опасных перекрестках установят восемь новых светофоров

Установку и настройку светофорных объектов планируется завершить до конца этого года
25.04.2019 в 11:05

Метки: в Перми, Общество, Анонс

В Перми ко Дню Победы реконструируют стелу на аллее Героев

Детали уже обсуждаются - сегодня с Василием Астафьевым, пермской легендой, одним из героев, чье имя размещено на стеле.
25.04.2019 в 11:05

Метки: в Перми, Общество

В России

В Перми зажигаются новые звездочки художественной гимнастики

С 26 по 28 апреля в СК Сухарева пройдет открытый турнир по художественной гимнастике Звездное сияние.
25.04.2019 в 09:45

Метки: в Перми, В России, Спорт

Гранты нефтяников – на хорошие дела

Конкурс соцпроектов нефтяники проводят в Перми сразу для трех российских регионов - Удмуртии, Башкирии и Пермского края.
24.04.2019 в 11:33

Метки: в Перми, Общество, В России

Как управлять лесными богатствами и экономить на пеньках

Как сберечь и грамотно использовать российские леса. Задачи решали участники Национального лесного форума.
24.04.2019 в 10:15

Метки: в Перми, В России, Экономика

Панъевропейский фестиваль стирает границы

Старт марафона состоялся 22 апреля в Перми.
23.04.2019 в 14:50

Метки: в Перми, В России, В мире

Пермь. Вести Спорт 22.04.2019

Обзор главных спортивных событий региона.
23.04.2019 в 13:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Победить варикоз можно быстро и безболезненноПобедить варикоз можно быстро и безболезненно

В Перми буду судить группу наркодилеров, главарь пока в розыскеВ Перми буду судить группу наркодилеров, главарь пока в розыске

Всё для дачного сезонаВсё для дачного сезона

В Перми на опасных перекрестках установят восемь новых светофоровВ Перми на опасных перекрестках установят восемь новых светофоров

В Перми ко Дню Победы реконструируют стелу на аллее ГероевВ Перми ко Дню Победы реконструируют стелу на аллее Героев

3, 5 и 7 мая в центре Перми перекроют движение транспорта3, 5 и 7 мая в центре Перми перекроют движение транспорта

Глава Перми провел открытый прием гражданГлава Перми провел открытый прием граждан

Стали известны лауреаты «Строгановской премии»Стали известны лауреаты «Строгановской премии»

«Добропоезд» дарит надежду«Добропоезд» дарит надежду

В Перми зажигаются новые звездочки художественной гимнастикиВ Перми зажигаются новые звездочки художественной гимнастики

Тотальная дератизация в Перми: берегите питомцев!Тотальная дератизация в Перми: берегите питомцев!

В четверг в Перми пройдет форум «Законный бизнес без барьеров»В четверг в Перми пройдет форум «Законный бизнес без барьеров»

В Перми с 1 мая изменятся трамвайные маршрутыВ Перми с 1 мая изменятся трамвайные маршруты

Пермяков познакомят с «Золотым веком японской графики»Пермяков познакомят с «Золотым веком японской графики»

Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйцаПочти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца

Глава Перми проведет прием жителейГлава Перми проведет прием жителей

С 25 апреля в Перми ограничат движение на участке ул. УральскойС 25 апреля в Перми ограничат движение на участке ул. Уральской

Где в Перми разрешили жарить шашлыкиГде в Перми разрешили жарить шашлыки

Колокола и колокольчики приведут в восторг любогоКолокола и колокольчики приведут в восторг любого

Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машинуСила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

В пятницу в Пермском крае пройдет акция «Узнай о своих долгах»В пятницу в Пермском крае пройдет акция «Узнай о своих долгах»

В Перми ловят велосипедистов-нарушителейВ Перми ловят велосипедистов-нарушителей

В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводовВ Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов

Сейвинская школа недочеты признаетСейвинская школа недочеты признает

В оперном сквере откроется выставка «Завод и Город»В оперном сквере откроется выставка «Завод и Город»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную