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В Перми ко Дню Победы реконструируют стелу на аллее Героев

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стела

Стелу с фамилиями 49 Героев Советского Союза в Перми решено реконструировать. Решение принято накануне празднования Дня Победы. Детали уже обсуждаются - сегодня с Василием Астафьевым, пермской легендой, одним из героев, чье имя размещено на стеле. В 2013 году Василий Михайлович открывал этот памятник, теперь намерен дождаться обновления.

Золотую звезду Героя Василий Астафьев получил за форсирование Днепра. 8 суток по пояс в воде замкомандира сапёрного батальона переправлял стрелковые подразделения.  Звание Героя Советского Союза Василию Астафьеву присвоили в 22 года. Сегодня не менее красивая цифра - 99, в октябре семья Астафьевых готовится отметить столетие.

Василий Астафьев

Василий Астафьев, Герой Советского Союза: "Как это так! Столько лет прожить! Две войны пережить - Финляндию воевал, тут воевал. А мне мама моя говорит - тебя спасал Господь Бог! Говорю, не знаю, кто спасал, но я спасался".

А затем Василия Михайловича спасал надёжный тыл - 10 лет назад супруги Астафьевы отметили бриллиантовую свадьбу.

Сегодня все заботы на себя взяла сноха - Татьяна Астафьева.

Татьяна Астафьева: "Они мне заменили родителей. Тем более, такие люди, как Вера Васильевна и Василий Михайлович. Очень хорошие".

Самый частый гость в этой квартире - бывший председатель регионального отделения фонда Мира Зоя Козлова. За полвека дружбы она написала книгу - не о Герое, а прежде всего о человеке - Василии Астафьеве. Сегодня рассказывает о программе, которую готовят ветеранам городские власти. Традиционно для них - лучшие места на Параде Победы.

парад

Одно из любимых мест пусть и редких прогулок Василия Астафьева - аллея Героев. Здесь установлена стела с фамилиями 49 Героев Советского Союза, которые родились в Перми или отсюда ушли на фронт. К 75-летию Победы памятник предстанет в новом обличии.

Именно Астафьев открывал его в 2013 году. Теперь намерен увидеть и обновлённую стелу. Настрой как всегда боевой.

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.04.2019 в 11:05 в рубрике - Вести Пермь

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