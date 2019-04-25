Глава Перми провел открытый прием граждан

Прием горожан провел глава Перми Дмитрий Самойлов - прием открытый, общение идет лицом к лицу. А перед встречей глава с проблемными местами на городской карте знакомился лично, ориентировался на обращения людей.

Маршрут составлен по сообщениям пермяков. Глава города Дмитрий Самойлов проинспектировал правый берег Камы. Основная цель этого объезда – посмотреть, как город готовится к майским праздникам, в каком он состоянии.

Что-то можно увидеть и обсудить с ответственными лицами, не выходя из автобуса, но без остановок не обойтись. С контейнерной площадкой около храма «Неупиваемая чаша» глава города распорядился разобраться до праздников. Одного контейнера явно не достаточно. Чуть дальше перекресток Хабаровской – Ветлужской, который нужно привести в нормальное состояние. Это что касается Дзержинского района. Вообще, сообщил Дмитрий Самойлов, из него обращений не так много.

А у соседей в Кировском первая остановка на стадионе «Авангард» - объект, которые должен быть отремонтирован и сдан уже к концу июля.

Некоторые вопросы обсуждаются в пути. Виды из окна – контрастные, будь то дворы, тротуары, скверы или контейнерные площадки. Есть вопросы по ремонту улицы Байкальской, но это не быстрый процесс, а что касается чистоты – район работает.

Владимир Хлебников, глава Кировского района г. Перми: "В данный момент убираются все основные улицы, и от основных уходим в третью, четвертую категорию, подметаем, моем, дальше пойдет разметка".

В Instagram Дмитрий Самойлов анонсировал еженедельные объезды города, и акция последовала. Почти полтысячи комментариев, которые становятся ориентиром для составления маршрута. И время, по мнению участников объезда, самое подходящее.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "У нас летом все зеленое, все красивое. Зимой все белое, снежное и тоже красивое. Как раз такие недостатки в благоустройстве обнажаются весной, и мы как раз обращаем на это внимание".

Кроме того, прошла традиционная встреча с жителями, когда все желающие могут обратиться к представителям всех подразделений городской районной администрации и непосредственно к главе города.

Такие приемы – это один из основных способов для общения с жителями, так что практика будет продолжаться во всех районах города.

Что касается объезда территорий , такой формат себя тоже зарекомендовал. Комментарии поступают, и на следующей неделе объектом внимания станет центр города.