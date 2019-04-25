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«Добропоезд» дарит надежду

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Добропоезд

Творить добро призывают участники всероссийской акции, побывавшие в Перми - город вошел в железнодорожный маршрут "Добропоезда". Основная задача команды во главе с прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой - помощь людям с особенностями в развитии.

В каждом  городе  тех, кто несёт людям добро, встречают по-особенному. В Перми - с песнями и танцами.

Ирина Слуцкая

 Внутри  поезда люди с доброй миссией. У каждого из них в жизни произошла своя чудесная история исцеления. Возглавляет доброе движение Ирина Слуцкая.

мастер-класс

Мастер-класс колясочника Александра Сологуба вызвал больше всего интереса у пермских танцоров  на колясках из коллектива "Гротеск". Таким людям нужно много и разнообразно двигаться.  Вот  как раз с разнообразием у них  бывают проблемы. Александр поделился несколькими личными советами. Например, кожаные браслеты на его запястьях позволяют лучше тормозить на коляске.

 А ещё представитель Добропоезда провели мастре-класс по скандинавской ходьбе в Горьковском парке. Но главное, это  даже не те знания, которые получили сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья, а та уверенность, которую они приобрели, общаясь с такими людьми. 

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 25.04.2019 в 10:15 в рубрике - Вести Пермь

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