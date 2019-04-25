«Добропоезд» дарит надежду

Творить добро призывают участники всероссийской акции, побывавшие в Перми - город вошел в железнодорожный маршрут "Добропоезда". Основная задача команды во главе с прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой - помощь людям с особенностями в развитии.

В каждом городе тех, кто несёт людям добро, встречают по-особенному. В Перми - с песнями и танцами.

Внутри поезда люди с доброй миссией. У каждого из них в жизни произошла своя чудесная история исцеления. Возглавляет доброе движение Ирина Слуцкая.

Мастер-класс колясочника Александра Сологуба вызвал больше всего интереса у пермских танцоров на колясках из коллектива "Гротеск". Таким людям нужно много и разнообразно двигаться. Вот как раз с разнообразием у них бывают проблемы. Александр поделился несколькими личными советами. Например, кожаные браслеты на его запястьях позволяют лучше тормозить на коляске.

А ещё представитель Добропоезда провели мастре-класс по скандинавской ходьбе в Горьковском парке. Но главное, это даже не те знания, которые получили сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья, а та уверенность, которую они приобрели, общаясь с такими людьми.