«Добропоезд» дарит надежду
Творить добро призывают участники всероссийской акции, побывавшие в Перми - город вошел в железнодорожный маршрут "Добропоезда". Основная задача команды во главе с прославленной фигуристкой Ириной Слуцкой - помощь людям с особенностями в развитии.
В каждом городе тех, кто несёт людям добро, встречают по-особенному. В Перми - с песнями и танцами.
Внутри поезда люди с доброй миссией. У каждого из них в жизни произошла своя чудесная история исцеления. Возглавляет доброе движение Ирина Слуцкая.
Мастер-класс колясочника Александра Сологуба вызвал больше всего интереса у пермских танцоров на колясках из коллектива "Гротеск". Таким людям нужно много и разнообразно двигаться. Вот как раз с разнообразием у них бывают проблемы. Александр поделился несколькими личными советами. Например, кожаные браслеты на его запястьях позволяют лучше тормозить на коляске.
А ещё представитель Добропоезда провели мастре-класс по скандинавской ходьбе в Горьковском парке. Но главное, это даже не те знания, которые получили сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья, а та уверенность, которую они приобрели, общаясь с такими людьми.
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