Тотальная дератизация в Перми: берегите питомцев!
В Перми стартовала тотальная дератизация - проще говоря, ликвидация грызунов-вредителей. Срок - месяц, охват повсеместный: жилые дома, предприятия, учреждения. Размер популяции крыс в Перми подсчитать невозможно, счет может идти на сотни тысяч. При этом грызуны являются переносчиком возбудителей десятков заболеваний человека и животных, таких как тиф, токсоплазмоз, бешенство. Закладки ядов делаются в местах максимально недоступных для животных и людей, особенно - детей. Это запертые на ключ подвалы, бойлерные. Меры безопасности - необходимы, яд небезопасен для человека и домашних животных.
Владимир Паршаков, представитель управляющей компании: "Не помоем руки, затронув данный препарат, можем получить некое отравление. Не смертельное, но придется полечиться. Собаки, кошки могут отравиться".
Для граждан, которые готовы сообщить о замеченных грызунах, заработали горячие линии в районных администрациях. При этом те организации, которые решили к массовой обработке не присоединяться, могут быть оштрафованы, в данном случае на сумму до 350 тысяч рублей.
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