Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца →

Где в Перми разрешили жарить шашлыки

смотреть видео

шашлыки

Синоптики прогнозируют тепло на майские праздники. Для тех, кто планирует устраивать пикник с шашлыком, на территории Перми оборудовали специальные места. В Индустриальном районе это Черняевский Лес недалеко от остановки Свиязева. В Дзержинском - тоже Черняевский лес, места отдыха Чаша и Золотые пески находятся на экотропе Дорога домой. А площадка Солнечная поляна располагается рядом с остановкой "Госпиталь ветеранов войн". В Закамске это тропа Красные Горки и площадка у завода ГШМ. В Свердловском районе любителей открытого огня ждут на экотропе Липовая Гора, рядом с остановкой Биомед. В Мотовилихе - это Поляна Друзей за базой отдыха "Динамо". И ещё одна экотропа - Большая Сосновая - на 13 линии Верхней Курьи. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.04.2019 в 17:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

В Перми ловят велосипедистов-нарушителей

В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов

Ночью полностью перекроют Чусовской мост

Без прав и под кайфом: подведены итоги проверки пермских такси

В Перми начали массово травить крыс

Пермские электрички засияют чистотой

Недетские разборки

В Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яиц

Дача под присмотром


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца →

Обратите внимание

в Перми

В Перми с 1 мая изменятся трамвайные маршруты

Появится трамвай № 2, а маршрут № 10 закроют. Каких еще изменений ждать пассажирам?
24.04.2019 в 17:55

Метки: в Перми, Общество

Пермяков познакомят с «Золотым веком японской графики»

Центральный выставочный зал представляет более 50 ксилографий признанных мастеров японской графики.
24.04.2019 в 17:41

Метки: в Перми, Общество, Культура

Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца

В Доме Мешкова на Монастырской, 11 в Перми прошли мастер-классы по раскраске яиц на Пасху.
24.04.2019 в 17:25

Метки: в Перми, Общество, Культура

Глава Перми проведет прием жителей

Встреча с жителями Кировского района состоится 24 апреля, в школе №14 (улица Ямпольская, 16) в 18:00.
24.04.2019 в 17:23

Метки: в Перми, Общество, Власть

С 25 апреля в Перми ограничат движение на участке ул. Уральской

От улицы Крупской до улицы Розалии Землячки будет доступна половина проезжей части
24.04.2019 в 17:12

Метки: в Перми, Общество, Анонс

В России

Гранты нефтяников – на хорошие дела

Конкурс соцпроектов нефтяники проводят в Перми сразу для трех российских регионов - Удмуртии, Башкирии и Пермского края.
24.04.2019 в 11:33

Метки: в Перми, Общество, В России

Как управлять лесными богатствами и экономить на пеньках

Как сберечь и грамотно использовать российские леса. Задачи решали участники Национального лесного форума.
24.04.2019 в 10:15

Метки: в Перми, В России, Экономика

Панъевропейский фестиваль стирает границы

Старт марафона состоялся 22 апреля в Перми.
23.04.2019 в 14:50

Метки: в Перми, В России, В мире

Пермь. Вести Спорт 22.04.2019

Обзор главных спортивных событий региона.
23.04.2019 в 13:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математике

Кто станет лучшим? Узнаем 27 апреля!
23.04.2019 в 12:26

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

Лента новостей RSS каналы

В Перми с 1 мая изменятся трамвайные маршрутыВ Перми с 1 мая изменятся трамвайные маршруты

Пермяков познакомят с «Золотым веком японской графики»Пермяков познакомят с «Золотым веком японской графики»

Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйцаПочти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца

Глава Перми проведет прием жителейГлава Перми проведет прием жителей

С 25 апреля в Перми ограничат движение на участке ул. УральскойС 25 апреля в Перми ограничат движение на участке ул. Уральской

Где в Перми разрешили жарить шашлыкиГде в Перми разрешили жарить шашлыки

Колокола и колокольчики приведут в восторг любогоКолокола и колокольчики приведут в восторг любого

Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машинуСила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

В пятницу в Пермском крае пройдет акция «Узнай о своих долгах»В пятницу в Пермском крае пройдет акция «Узнай о своих долгах»

В Перми ловят велосипедистов-нарушителейВ Перми ловят велосипедистов-нарушителей

В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводовВ Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов

Сейвинская школа недочеты признаетСейвинская школа недочеты признает

В оперном сквере откроется выставка «Завод и Город»В оперном сквере откроется выставка «Завод и Город»

Ночью полностью перекроют Чусовской мостНочью полностью перекроют Чусовской мост

Ещё в 11 домах Перми начали менять лифтыЕщё в 11 домах Перми начали менять лифты

Без прав и под кайфом: подведены итоги проверки пермских таксиБез прав и под кайфом: подведены итоги проверки пермских такси

В Перми начали массово травить крысВ Перми начали массово травить крыс

В Прикамье вынесли приговор гадалке из Вологды, обманувшей пенсионеркуВ Прикамье вынесли приговор гадалке из Вологды, обманувшей пенсионерку

Пермские электрички засияют чистотойПермские электрички засияют чистотой

В Перми аннулированы лицензии у двух управляющих компанийВ Перми аннулированы лицензии у двух управляющих компаний

Недетские разборкиНедетские разборки

В Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яицВ Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яиц

Робот Хелпер перешел на работу в крупнейший МФЦ ПермиРобот Хелпер перешел на работу в крупнейший МФЦ Перми

В Перми на перекрестке ул. М. Горького и Швецова появится мини-кольцоВ Перми на перекрестке ул. М. Горького и Швецова появится мини-кольцо

Дача под присмотромДача под присмотром

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную