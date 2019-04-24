Где в Перми разрешили жарить шашлыки

Синоптики прогнозируют тепло на майские праздники. Для тех, кто планирует устраивать пикник с шашлыком, на территории Перми оборудовали специальные места. В Индустриальном районе это Черняевский Лес недалеко от остановки Свиязева. В Дзержинском - тоже Черняевский лес, места отдыха Чаша и Золотые пески находятся на экотропе Дорога домой. А площадка Солнечная поляна располагается рядом с остановкой "Госпиталь ветеранов войн". В Закамске это тропа Красные Горки и площадка у завода ГШМ. В Свердловском районе любителей открытого огня ждут на экотропе Липовая Гора, рядом с остановкой Биомед. В Мотовилихе - это Поляна Друзей за базой отдыха "Динамо". И ещё одна экотропа - Большая Сосновая - на 13 линии Верхней Курьи.