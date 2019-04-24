Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

На Национальный лесной форум прибыли более 500 человек из 27 регионов страны. Накануне участники получили возможность увидеть, что дает глубокая переработка лесных ресурсов. Для этого специалисты отправились на ПЦБК, где заработал масштабный инвестиционный проект.