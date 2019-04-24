Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми ловят велосипедистов-нарушителей

Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

смотреть видео

ПЦБК

На Национальный лесной форум прибыли более 500 человек из 27 регионов страны. Накануне участники получили возможность увидеть, что дает глубокая переработка лесных ресурсов. Для этого специалисты отправились на ПЦБК, где заработал масштабный инвестиционный проект. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 24.04.2019 в 16:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми ловят велосипедистов-нарушителей

В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов

Ночью полностью перекроют Чусовской мост

Без прав и под кайфом: подведены итоги проверки пермских такси

В Перми начали массово травить крыс

Пермские электрички засияют чистотой

Недетские разборки

В Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яиц

Дача под присмотром

Гранты нефтяников – на хорошие дела


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми ловят велосипедистов-нарушителей

Обратите внимание

в Перми

Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

На ПЦБК заработал масштабный инвестиционный проект.
24.04.2019 в 16:25

Метки: в Перми, в Пермском крае, Экономика, Власть

В пятницу в Пермском крае пройдет акция «Узнай о своих долгах»

Судебные приставы организуют мобильные пункты на вокзалах и в МРЭО ГИБДД
24.04.2019 в 16:12

Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Анонс

В Перми ловят велосипедистов-нарушителей

Главное нарушение - пересечение пешеходного перехода верхом на железном коне.
24.04.2019 в 16:00

Метки: в Перми, Общество

В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов

На «Пермской ярмарке» открылась ежегодная выставка «Весенний сад. Дачный сезон».
24.04.2019 в 15:40

Метки: в Перми, Общество

Сейвинская школа недочеты признает

В Сейвинской школе прокомментировали итоги проверки, обнародованные уполномоченным по правам человека Прикамья Павлом Миковым.
24.04.2019 в 15:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Гранты нефтяников – на хорошие дела

Конкурс соцпроектов нефтяники проводят в Перми сразу для трех российских регионов - Удмуртии, Башкирии и Пермского края.
24.04.2019 в 11:33

Метки: в Перми, Общество, В России

Как управлять лесными богатствами и экономить на пеньках

Как сберечь и грамотно использовать российские леса. Задачи решали участники Национального лесного форума.
24.04.2019 в 10:15

Метки: в Перми, В России, Экономика

Панъевропейский фестиваль стирает границы

Старт марафона состоялся 22 апреля в Перми.
23.04.2019 в 14:50

Метки: в Перми, В России, В мире

Пермь. Вести Спорт 22.04.2019

Обзор главных спортивных событий региона.
23.04.2019 в 13:20

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Спорт

Край принимает Всероссийскую олимпиаду по математике

Кто станет лучшим? Узнаем 27 апреля!
23.04.2019 в 12:26

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

Лента новостей RSS каналы

Сила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машинуСила картона: ПЦБК запустил новую картоноделательную машину

В пятницу в Пермском крае пройдет акция «Узнай о своих долгах»В пятницу в Пермском крае пройдет акция «Узнай о своих долгах»

В Перми ловят велосипедистов-нарушителейВ Перми ловят велосипедистов-нарушителей

В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводовВ Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов

Сейвинская школа недочеты признаетСейвинская школа недочеты признает

В оперном сквере откроется выставка «Завод и Город»В оперном сквере откроется выставка «Завод и Город»

Ночью полностью перекроют Чусовской мостНочью полностью перекроют Чусовской мост

Ещё в 11 домах Перми начали менять лифтыЕщё в 11 домах Перми начали менять лифты

Без прав и под кайфом: подведены итоги проверки пермских таксиБез прав и под кайфом: подведены итоги проверки пермских такси

В Перми начали массово травить крысВ Перми начали массово травить крыс

В Прикамье вынесли приговор гадалке из Вологды, обманувшей пенсионеркуВ Прикамье вынесли приговор гадалке из Вологды, обманувшей пенсионерку

Пермские электрички засияют чистотойПермские электрички засияют чистотой

В Перми аннулированы лицензии у двух управляющих компанийВ Перми аннулированы лицензии у двух управляющих компаний

Недетские разборкиНедетские разборки

В Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яицВ Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яиц

Робот Хелпер перешел на работу в крупнейший МФЦ ПермиРобот Хелпер перешел на работу в крупнейший МФЦ Перми

В Перми на перекрестке ул. М. Горького и Швецова появится мини-кольцоВ Перми на перекрестке ул. М. Горького и Швецова появится мини-кольцо

Дача под присмотромДача под присмотром

Гранты нефтяников – на хорошие делаГранты нефтяников – на хорошие дела

Курс на укрупнение обсудили в Общественной палатеКурс на укрупнение обсудили в Общественной палате

В Перми приставы закрыли буфет в частном детском саду из-за угрозы распространения инфекцииВ Перми приставы закрыли буфет в частном детском саду из-за угрозы распространения инфекции

В Гордуме обсудили формирующуюся транспортную модельВ Гордуме обсудили формирующуюся транспортную модель

Как управлять лесными богатствами и экономить на пенькахКак управлять лесными богатствами и экономить на пеньках

С 1 мая в Перми начнут тестировать новую маршрутную сетьС 1 мая в Перми начнут тестировать новую маршрутную сеть

Зачем в Перми объединяют школы?Зачем в Перми объединяют школы?

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную