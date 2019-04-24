Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца

В Доме Мешкова на Монастырской, 11 в Перми сегодня прошли мастер-классы по раскраске яиц на Пасху. Всех желающих обещали научить делать украшения из подручных материалов: салфеток, крупы, различных лент, кружев и клея. Также здесь можно посетить праздничную выставку, на которой уже побывала Светлана Бельская.