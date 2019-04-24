Почти Фаберже: школьники украшают пасхальные яйца
В Доме Мешкова на Монастырской, 11 в Перми сегодня прошли мастер-классы по раскраске яиц на Пасху. Всех желающих обещали научить делать украшения из подручных материалов: салфеток, крупы, различных лент, кружев и клея. Также здесь можно посетить праздничную выставку, на которой уже побывала Светлана Бельская.
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В Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яиц
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