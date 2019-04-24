В Перми ловят велосипедистов-нарушителей

Сотрудники ГИБДД Перми провели первый в новом сезоне рейд, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий со стороны велосипедистов. Главное нарушение - пересечение пешеходного перехода верхом на железном коне. По правилам, это нужно делать только пешком. Штраф за несоблюдение такого пункта - 800 рублей.

Также во время рейда у всех остановленных проверялся заводской номер велосипеда на предмет хищения.

С начала сезона в Прикамье уже зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.