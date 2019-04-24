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В Перми ловят велосипедистов-нарушителей
Сотрудники ГИБДД Перми провели первый в новом сезоне рейд, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий со стороны велосипедистов. Главное нарушение - пересечение пешеходного перехода верхом на железном коне. По правилам, это нужно делать только пешком. Штраф за несоблюдение такого пункта - 800 рублей.
Также во время рейда у всех остановленных проверялся заводской номер велосипеда на предмет хищения.
С начала сезона в Прикамье уже зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.
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