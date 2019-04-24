В Перми открылась широкая ярмарка для умных садоводов

На «Пермской ярмарке» открылась ежегодная выставка «Весенний сад. Дачный сезон». Здесь представили семена, различные саженцы, инвентарь и технику для огорода. Рассада - далеко не единственное, что здесь привлекает опытного садовода. Семена на любой вкус и кошелек, саженцы яблонь, вишен и крыжовника, целое море многолетних цветов. От такого разнообразия глаза разбегаются.