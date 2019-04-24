Без прав и под кайфом: подведены итоги проверки пермских такси
В краевом министерстве транспорта отчитались об очередной проверке пермских такси. Как заявлено, за 10 дней выявлено 55 нарушений. Одного водителя задержали без прав, его машину отправили на штрафстоянку. Другого поймали с подозрением на состояние наркотического опьянения.
Министерство транспорта Пермского края: «За 10 дней выявили 55 фактов осуществления незаконной деятельности. Водители привлечены к административной ответственности по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».
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