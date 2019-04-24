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В Перми начали массово травить крыс

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В Перми начали массово травить крыс. До 20 мая дератизация пройдет практически везде. Это жилые дома, школы, детские сады, больницы, парки, теплотрассы, городские леса. Сейчас в городском управление по экологии создан специальный штаб, который и занимается этими вопросами. По закону УК, ТСЖ, организации и предприятия должны ежемесячно проводить дератизацию, перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокам, чего зачастую не бывает. Теперь в районных администрациях заработали горячие линии, куда горожане смогут сообщать о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах. Применяемые при дератизации препараты безопасны для людей и домашних животных.

Александр Костарев, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: «Дератизационные мероприятия проводят специализированные дезинфекционные организации, которые имеют лицензию и сотрудники которых прошли соответствующее обучение. При проведении обработки используются сертифицированные препараты, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, тем не менее, необходимо соблюдать меры безопасности при работе с препаратами и при их обнаружении. Существует определённая утверждённая техника дератизационной обработки объектов от грызунов, препараты не могут просто разбрасываться на объектах или открытой территории. Так, например, если обработка ведется в лесопарковых зонах, у контейнерных площадок, то ядоприманка в перчатках раскладывается в норы, под корни деревьев, чтобы ее не увидели человек или домашнее животное. Также необходимо отметить, что ядоприманка, используемая на открытом пространстве, в большинстве случаях представляет собой зерновую основу, залитую в парафиновый или восковой брикет, который не должен вызывать у домашних животных интереса, в отличие от грызунов, которые грызут зерно и парафин. Тем более, что во все ядоприманки добавляют специальное вещество, которое горькое на вкус, опять же эти приманки не должны быть «вкусны» и интересны для домашних животных. Если обработка ведется в подвале жилого дома или нежилого объекта, то в таком случае препарат раскладывается в специальные приспособления (контейнер-М для мышей или контейнер-К для крыс), куда ограничен доступ собаке или кошке, но туда спокойно может проникнуть грызун. Ядоприманка (зерновой восковой, парафиновый брикет или просто зерно, смешанное с химическим ядовитым веществом) рассчитана на грызунов, чей вес составляет 200-300 гр. Для них содержание яда в приманке смертельно, в отличие от домашних животных, чей вес составляет несколько килограмм. В то же время нужно не забывать соблюдать правила выгула своих четвероногих питомцев, которые должны гулять на поводке и в наморднике, чтобы исключить собирание различных пищевых отходов».


Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 24.04.2019 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

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