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Ночью полностью перекроют Чусовской мост
Сегодня ночью с часу до четырех утра полностью перекроют Чусовской мост. В это время здесь будут заливать бетоном сразу три участка. Напомним, на Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт. По будням организовано реверсивное движение. Всё сделать обещают к 1 июня. Водителям советуют планировать время поездок с учетом серьезных пробок.
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