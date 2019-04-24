Ночью полностью перекроют Чусовской мост

Сегодня ночью с часу до четырех утра полностью перекроют Чусовской мост. В это время здесь будут заливать бетоном сразу три участка. Напомним, на Чусовском мосту стартовал масштабный ремонт. По будням организовано реверсивное движение. Всё сделать обещают к 1 июня. Водителям советуют планировать время поездок с учетом серьезных пробок.