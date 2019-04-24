Пермские электрички засияют чистотой
Генеральная уборка стартовала в пермских электричках. Одной из первых в преддверии дачного сезона засияла «Ласточка».Технология простая - напоминает мойку автомобиля. Но вот масштабы значительно больше. Сначала состав промывают чистой водой, затем натирают моющими средствами, дальше за дело берутся огромные щетки, которые тщательно все обрабатывают. После того как раствор смыт, вагоны натирают до чистоты. Помимо специального моечного комплекса, который работает снаружи, трудятся и бригады. Вручную они доведут до блеска изнутри каждый вагон поезда.
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