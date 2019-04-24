Недетские разборки

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В краевом МВД прокомментировали факт драки возле одной из пермских школ. Видео, зафиксировавшее инцидент, появилось в социальных сетях. Съемка сделана камерой наружного наблюдения. Как пишут очевидцы, драка завязалась сначала между подростками, но потом вмешался отец одного из мальчиков. В итоге четверо человек обратились за помощью в медицинские учреждения. 

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним обратились четверо несовершеннолетних с различными травмами, которые они получили в ходе конфликта со знакомыми. Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение".

Метки: в Перми, Происшествия, Образование

Опубликовано: 24.04.2019 в 12:52 в рубрике - Вести Пермь

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