Недетские разборки

В краевом МВД прокомментировали факт драки возле одной из пермских школ. Видео, зафиксировавшее инцидент, появилось в социальных сетях. Съемка сделана камерой наружного наблюдения. Как пишут очевидцы, драка завязалась сначала между подростками, но потом вмешался отец одного из мальчиков. В итоге четверо человек обратились за помощью в медицинские учреждения.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним обратились четверо несовершеннолетних с различными травмами, которые они получили в ходе конфликта со знакомыми. Сотрудники полиции установили личности всех участников инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение".