В Доме Мешкова проходит мастер-класс по украшению пасхальных яиц
В Доме Мешкова проходят мастер-классы по раскраске пасхальных яиц. Всех желающих обещают научить делать украшения из подручных материалов - лент, кружев и клея. Также в музее можно посетить праздничную выставку - в гостиной Дома Мешкова размещен выставочный комплекс "Христово воскресенье всем на веселье", представляющий праздничную посуду из коллекции музея. Небольшой по объему комплекс порадует яркими красками и милыми, порой неожиданными экспонатами: причудливыми по форме масленками, чайными парами из тонкого фарфора, кружками-шутихами, салфеткой для подачи яиц и самими пасхальными яйцами из стекла и поделочного камня. За мастер-классом следит Светлана Бельская.
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