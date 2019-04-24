Дача под присмотром

Высокие технологии на старте дачного сезона - пермякам предлагают сегодня полный контроль за участком, вне зависимости от места пребывания. И если системой постоянного видеоконтроля сегодня удивить трудно, то интеллектом этой системы - вполне. Достаточно того, что человек сам устанавливает границы дозволенного.

Камеру видеонаблюдения на даче Андрей Пфлюг поставил осенью. Благодаря ей контролировал всю зиму уровень снега на сарае, чтобы вовремя его сбросить. Прямо на входе – еще одна камера от «Ростелеком» - антивандальная, которая не боится ни осадков, ни погодных перепадов. Эта для безопасности. Посмотреть, что происходит и происходило, можно через специальное приложение на смартфоне «Умный дом». Архив хранится в виртуальном облаке в течение семи дней.

Видео защищены от киберугроз, их можно заскринить или скачать в случае необходимости. Есть еще одна полезная функция – датчик движения. Границу, куда заходить нельзя, ставится вручную, прямо на телефоне.

Если кто-то или что-то вдруг пересечет условную линию, которую вы провели на своем участке, или попытается закрыть чем-то или залепить камеру, чтобы вы не упустили момента, приложение отправит вам специальное уведомление, чтобы вы успели хоть что-нибудь предпринять.

Съемку камеры ведут в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой, а значит, разглядеть удастся и то, что происходит ночью. Есть и другие виды и модификации. Например, те, что можно поставить в квартиру.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "В квартире она удобна для того, чтобы следить за маленькими детьми, когда вы на работе, делает ли ребенок уроки, что он смотрит по телевизору. Смотреть за престарелыми родителями, когда они болеют, всегда можно вовремя вызвать скорую".

Подключение и настройка всевидящего ока займут всего пару минут. Камеры работают от любого провайдера, а видео можно посмотреть из любой точки мира. В ближайшие выходные Андрей официально откроет дачный сезон. Уже летом он сможет посмотреть прямо с рабочего места, созрели ли первые ягоды, как растет урожай.