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← Курс на укрупнение обсудили в Общественной палате

Гранты нефтяников – на хорошие дела

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грант

Из тысячи заявок деньги выделены почти под две сотни на конкурсе социальных проектов, который проводят нефтяники в Перми сразу для трех российских регионов - Удмуртии, Башкирии и Пермского края, в год 90-летия пермской нефти. Поэтому и финансирование конкурса рекордное - 30 миллионов рублей.

Традиционно, в начале года получатели грантов выходят на сцену, причём не только пермяки, среди участников жители Удмуртии и Башкирии. Больше тысячи заявок было рассмотрено в этом году конкурсной комиссией, отобрано 179 проектов разной тематики.

За время проведения конкурса количество районов-участников выросло с тринадцати до тридцати, точно так же ощутимо подрос и грантовый фонд - с двух миллионов изначально до тридцати сегодня.

грант

Идеи на благо территории, способные привлечь к грантовым средствам дополнительные инвестиции, приветствуются. Участником может стать каждый, на активность людей конкурс и рассчитан.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Уровень социальной ответственности у жителей повышается, что тоже немаловажно, потому что никто, кроме нас самих, жизнь на земле, в Пермском крае, не сделает лучше".

Вообще, встреча в ДК Гагарина - это несколько площадок: участники обсудили развитие территорий, где работают нефтяники, а это подразумевает инвестиции не только в производство, но и в социальную сферу региона. Диалог получился, так что договорились такой формат не забывать, общаться регулярно.

селенитовый медведь

И ещё одна особенность - сегодня же вручили селенитовых медведей победителям конкурса прошлого года, чьи проекты уже реализованы, отметив таким образом лучших из лучших.

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 24.04.2019 в 11:33 в рубрике - Вести Пермь

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← Курс на укрупнение обсудили в Общественной палате

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