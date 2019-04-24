Курс на укрупнение обсудили в Общественной палате

Процесс укрупнения муниципалитетов в Пермском крае обсудили на заседании Общественной палаты региона. В Прикамье процесс идет активными темпами, территории объединяются в городские округа, что позволяет сэкономить бюджетные деньги и увеличить финансирование в рамках программы софинансирования. На каждый сэкономленный рубль территории выделяется ещё один из краевого бюджета. Ключевая задача укрупнения - создание комфортных условий проживания во всех муниципальных образованиях.

Сергей Дьяков, глава города Березники: "Мы сформировали правильную программу, что делать в поселениях на ближайшие три года. Эта программа обеспечена совместно с краем деньгами. Мы сегодня знаем, каким путем идти, какие дороги в каких поселениях, какие клубы. Мы убрали лишние траты, которые в районе в бюджете не было необходимости вести".

Березниковский городской округ представил пример успешного объединения территорий. Члены Общественной палаты обсудили вопрос, высказали предложения в части развития муниципалитетов, обеспечения избирательных прав граждан и трудоустройства жителей территорий. Все они в качестве рекомендаций будут переданы в профильные ведомства.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Мы исходим из того, что главное в этих процессах – человек, его интересы, это доступность социальной инфраструктуры, это эффективность муниципальной власти для конкретного человека".