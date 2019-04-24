В Гордуме обсудили формирующуюся транспортную модель

Депутаты пермской Думы встретили 25-летие городского парламента в обновленном зале. Принимать законы они теперь будут с помощью такой же цифровой системы, как и в Госдуме России. Хоть дата и юбилейная, на повестке вопросы рабочие. О состоянии законности в Перми доложил прокурор города, об итогах работы полицейских - начальник управления МВД.

Кроме того, сегодня депутаты внесли корректировки в главный финансовый документ города.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Мы получили часть средств федерации, часть региональных средств на те объекты, которые у нас стояли на ожидании. Фактически мы заместили муниципальные средства, которые выделялись на эти объекты. Фактически количество объектов увеличится и это не только социальные объекты, но и один из приоритетов сегодня - это дорожное строительство".

На заседании обсудили формирующуюся транспортную модель города. Депутатам удалось сохранить маршруты №77 и №32, о сокращении которых беспокоились жители Орджоникидзевского района. Остальные предложения городской администрации решено было «обкатать», проведя эксперимент. Так, идея с бесплатными пересадками в течение 60 минут будет внедрена уже летом на 10 маршрутах, их список сейчас уточняется.

Александр Филиппов, депутат Пермской городской Думы: "Такие радикальные и резкие предложения администрации мы пока не принимаем. Мы согласовали проведение эксперимента, на котором можно будет все технические вопросы, связанные с пересадками, обкатать. Осенью мы вернемся к обсуждению в целом этой системы в городе".