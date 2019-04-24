Как управлять лесными богатствами и экономить на пеньках

Как сберечь и грамотно использовать российские леса. Задачи решали участники Национального лесного форума, открывшегося в Перми. В повестке всё - от последних технологий контроля, когда сверху можно увидеть отдельные кусты - до вариантов экономии на пеньках.

На 12-килограммовом коптере сегодня помещается система, которую раньше мог нести только самолет. Разработка пермских ученых позволяет сканировать лес и рельеф в 3D-режиме. Александр делает снимки, на которых видна не просто каждая ель, но даже подлесок можно посчитать.

Александр Кедров, заместитель директора центра космических технологий и услуг: "То, что нельзя сделать с помощью традиционных наземных методов измерения, очень трудоемко, в лесу миллиарды деревьев, это делается все в автоматическом режиме".

Умные технологии в первую очередь применяются при разработке новых проектов. Оптическая система «Лесохранитель» позволяет с помощью видеокамер обнаружить лесные пожары. В целом цифровизация в лесной отрасли – еще и ключ к снижению незаконных вырубок.

Концерн «Калашников» предлагает свою разработку уже для борьбы с воздушными дронами. Одна система обманывает GPS и ГЛОНАСС, другая – на расстоянии 500 метров отключает радио и видеосигнал.

Однако лесной форум – скорее, площадка для общения профессионалов. Только здесь перед законодателями можно поднять проблему, как правильно посчитать объем спиленной древесины. К примеру, пенек высотой в полметра дает одну кубатуру.

Александр Суслопаров, президент ассоциации «Лесопромышленниики Прикамья»: "Но если то же самое дерево мы спилили на высоте 10 сантиметров, то это дерево уже будет иметь кубатуру почти в два раза больше.

Предложения по изменению федерального законодательства уже услышаны. Прикамье - один из первых регионов, где в полной мере заработала лесная биржа. Это позволяет сделать отрасль более прозрачной, а стоимость ресурса более справедливой. Государственная поддержка позволяет реализовывать новые инвестиционные проекты.

Николай Николаев, председатель комитета ГД РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям: "Мы видим несколько очень интересных проектов, которые можно использовать в качестве примера для подражания".

При этом на форум приехали представители 27 самых лесных регионов. И каждому есть что показать.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это мощная площадка обмена мнениями и наработками с другими регионами. Потому что в регионах много что делается в этой сфере, конечно, надо брать лучшее и применять здесь".

И практическое применение не заставит себя ждать. В этом году на вышках сотовой связи планируется установить 15 новых камер, что позволит непрерывно наблюдать за лесопожарной ситуацией на территории более полутора миллионов гектаров.