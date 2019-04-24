Зачем в Перми объединяют школы?

В департаменте образования города Перми прошла встреча с родителями. Тема - слияние школ и детских садов. Участники могли задать все интересующие их вопросы напрямую специалистам. Сейчас в краевой столице идет объединение 48-й и 49-й школы, 66-й и 101-й, 107-й школы и 8-го лицея. Этот процесс небыстрый, занимает от нескольких месяцев до полугода. Родителей, чьи дети сейчас учатся в этих школах, интересовало в первую очередь будущее этих школ, а также смогут ли дети, обучающиеся в старших классах, закончить свои учебные заведения без проблем.

Ольга Хохлышева: "Были очень большие сомнения про наш 10-й класс, у меня ребенок идет в 10-й класс. Не будет ли переноса 10 класса в 8-й лицей. Я получила однозначный ответ, что переноса не будет. Но говорили о том, что идет улучшение качества знаний у детей".

Из 287 школ, детских садов, центров дополнительного образования города Перми в объединительный процесс в этом году могут войти около двух десятков учреждений. На текущий момент в школах Перми учится порядка 117 тысяч детей, детские сады посещают около 64 тысяч ребят - дошкольников. Ежегодный прирост составляет 3 тысячи человек в год. Как говорят в департаменте образования, процесс объединения поможет создать новые места в школах и детских садах, поскольку речь идет не о закрытии, а о расширении.

Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации г. Пермь: "Мы говорим об объединении детских садов, укрупнении их в образовательные комплексы, именно дошкольные комплексы. Мы говорим об объединении школ, двух-трех, мы не идем 5-10, всю территорию одного микрорайона мы не закрываем. Мы говорим об очень управляемых, эффективных комплексах.