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Полиция проверит драку взрослого со школьниками

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драка

Полиция разбирается в обстоятельствах драки с участием школьников и взрослого. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Baza» ВКонтакте. Как пишут очевидцы, отец привез сына и его друга на выяснение отношений со сверстниками, а сам остался наблюдать в машине. На этих кадрах видно, как между подростками началась драка. Через непродолжительное время в нее вмешивается взрослый, и буквально расшвыривает противников сына. В итоге - четверо подростков обратились в больницу, а медики чуть позже в полицию. Полиция проводит проверку.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 24.04.2019 в 09:22 в рубрике - Вести Пермь

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