Полиция проверит драку взрослого со школьниками
Полиция разбирается в обстоятельствах драки с участием школьников и взрослого. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Baza» ВКонтакте. Как пишут очевидцы, отец привез сына и его друга на выяснение отношений со сверстниками, а сам остался наблюдать в машине. На этих кадрах видно, как между подростками началась драка. Через непродолжительное время в нее вмешивается взрослый, и буквально расшвыривает противников сына. В итоге - четверо подростков обратились в больницу, а медики чуть позже в полицию. Полиция проводит проверку.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермь прибыл «Добропоезд»
В Перми заработал первый фонтан
Куеду спасет от заторов новый автомобильный мост
В Перми провалился новый тротуар
Клещи наступают
На ул. Папанинцев из-под асфальта бьет фонтан из нечистот
Пермские думцы заседают в обновленном зале
«МОНОfest» подвел итоги
Лампарик или Кешью? Пермяки выбирают имя детёнышу ламы
Синоптики пугают мощным арктическим вторжением
Добавить комментарий: