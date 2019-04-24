Полиция проверит драку взрослого со школьниками

Полиция разбирается в обстоятельствах драки с участием школьников и взрослого. Видео инцидента было опубликовано в паблике «Baza» ВКонтакте. Как пишут очевидцы, отец привез сына и его друга на выяснение отношений со сверстниками, а сам остался наблюдать в машине. На этих кадрах видно, как между подростками началась драка. Через непродолжительное время в нее вмешивается взрослый, и буквально расшвыривает противников сына. В итоге - четверо подростков обратились в больницу, а медики чуть позже в полицию. Полиция проводит проверку.