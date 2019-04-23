В Пермь прибыл «Добропоезд»

На станцию «Пермь 2» сегодня прибыл «Добропоезд». Всероссийская акция посвящена здоровому образу жизни. Ключевым событием программы станет форум «Моя история успеха», где выступят знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая и певица Диана Гурцкая.

С 16 по 26 апреля "Добропоезд" проедет по маршруту Москва - Тамбов - Пенза - Уфа - Челябинск - Омск - Тюмень - Пермь - Киров - Нижний Новгород - Москва. За 10 дней команда из специалистов, медиков, спортсменов, экспертов международного уровня, представителей организаций, общественных деятелей и энтузиастов в области инклюзивной среды посетит региональные центры с целью реализации программ физической, психологической и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.

В рамках проекта «Добропоезд» в парке культуры и отдыха им. М. Горького состоится Фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Россия!». Каждый желающий сможет принять в нем участие.