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В Перми заработал первый фонтан

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В классическом университете сегодня торжественно запустили фонтан. Он первым в городе начал работу после зимнего сезона. Церемония запуска фонтана стала кульминацией субботника, который прошел в ПГНИУ. Студенты и преподаватели приводили в порядок территорию кампуса Всего же в Перми этим летом будут работать более 13 фонтанов. Так, например, после 15-летнего перерыва заработает фонтан в сквере Землячки в Мотовилихе, а в июне состоится запуск нового светомузыкального фонтана на эспланаде.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 23.04.2019 в 17:46 в рубрике - Вести Пермь

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