В Перми заработал первый фонтан

В классическом университете сегодня торжественно запустили фонтан. Он первым в городе начал работу после зимнего сезона. Церемония запуска фонтана стала кульминацией субботника, который прошел в ПГНИУ. Студенты и преподаватели приводили в порядок территорию кампуса Всего же в Перми этим летом будут работать более 13 фонтанов. Так, например, после 15-летнего перерыва заработает фонтан в сквере Землячки в Мотовилихе, а в июне состоится запуск нового светомузыкального фонтана на эспланаде.