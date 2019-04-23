В Перми заработал первый фонтан
В классическом университете сегодня торжественно запустили фонтан. Он первым в городе начал работу после зимнего сезона. Церемония запуска фонтана стала кульминацией субботника, который прошел в ПГНИУ. Студенты и преподаватели приводили в порядок территорию кампуса Всего же в Перми этим летом будут работать более 13 фонтанов. Так, например, после 15-летнего перерыва заработает фонтан в сквере Землячки в Мотовилихе, а в июне состоится запуск нового светомузыкального фонтана на эспланаде.
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