Куеду спасет от заторов новый автомобильный мост
В Куеде начался последний этап строительства нового автомобильного моста через железнодорожные пути. Дамба станет частью объездной дороги вокруг поселка.
Путепровод состоит из моста и подъездной дороги. Дорога готова на 30%, а сам мост - на 80%.
Объект очень нужен жителям Куеды и региона, ведь порой вынужденное ожидание на железнодорожном переезде может быть не просто долгим, а непредсказуемо долгим. Иногда водители ждут по часу.
Дата окончания строительства - ноябрь 2019 года. Стоимость объекта 662 миллиона рублей.
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