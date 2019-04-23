Куеду спасет от заторов новый автомобильный мост

В Куеде начался последний этап строительства нового автомобильного моста через железнодорожные пути. Дамба станет частью объездной дороги вокруг поселка.

Путепровод состоит из моста и подъездной дороги. Дорога готова на 30%, а сам мост - на 80%.

Объект очень нужен жителям Куеды и региона, ведь порой вынужденное ожидание на железнодорожном переезде может быть не просто долгим, а непредсказуемо долгим. Иногда водители ждут по часу.

Дата окончания строительства - ноябрь 2019 года. Стоимость объекта 662 миллиона рублей.