В Перми провалился новый тротуар

Возле дома №7 по ул. Моторостроителей провалился новый тротуар. Яма образовалась прямо на глазах у прохожих. Жильцы самостоятельно огородили опасное место - поставили рядом с ямой лавку. Предположительно, обслуживает дом управляющая компания "Свой дом". Ремонт здесь делали в прошлом году.