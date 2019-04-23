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В Перми провалился новый тротуар

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тротуар провалился

Возле дома №7 по ул. Моторостроителей провалился новый тротуар. Яма образовалась прямо на глазах у прохожих. Жильцы самостоятельно огородили опасное место - поставили рядом с ямой лавку. Предположительно, обслуживает дом управляющая компания "Свой дом". Ремонт здесь делали в прошлом году.

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 23.04.2019 в 17:00 в рубрике - Вести Пермь

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