Клещи наступают
Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. На сегодня в больницы обратились 45 человек, в том числе 12 детей. В ведомстве напоминают, о том, что на территории Пермского края работает 14 лабораторий, куда можно сдать насекомое. Кроме того, кроме традиционных мер безопасности специалисты обращают внимание на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.
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