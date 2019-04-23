Клещи наступают

Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. На сегодня в больницы обратились 45 человек, в том числе 12 детей. В ведомстве напоминают, о том, что на территории Пермского края работает 14 лабораторий, куда можно сдать насекомое. Кроме того, кроме традиционных мер безопасности специалисты обращают внимание на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.



