На ул. Папанинцев из-под асфальта бьет фонтан из нечистот

В соцсетях появилось видео, зафиксировавшее очередную коммунальную аварию. Канализационные стоки бьют прямо из-под асфальта. Авария произошла на ул. Папанинцев. Фонтан из нечистот залил уже достаточно большую площадь. Как сообщают очевидцы, запах в округе стоит ужасный.