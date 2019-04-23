На ул. Папанинцев из-под асфальта бьет фонтан из нечистот
В соцсетях появилось видео, зафиксировавшее очередную коммунальную аварию. Канализационные стоки бьют прямо из-под асфальта. Авария произошла на ул. Папанинцев. Фонтан из нечистот залил уже достаточно большую площадь. Как сообщают очевидцы, запах в округе стоит ужасный.
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