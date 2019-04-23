Пермские думцы заседают в обновленном зале

Пленарное заседание Пермской городской Думы проходит в зале, который открыли после реконструкции. Здесь установлена такая же аппаратура, как в Государственной Думе РФ. Полностью отремонтировали пол, потолок, поставили новые столы. Ремонт был сделан к юбилейной дате - Пермская дума отмечает четверть века.

Депутаты обсуждают вопрос увеличения времени бесплатных пересадок в муниципальном общественном транспорте с 40 минут до одного часа.

Подробности выясняла Мария Шилова.