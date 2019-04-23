«МОНОfest» подвел итоги

В Перми подвели итоги 6-го международного фестиваля-конкурса моноспектаклей «МОНОfest». Уникальность его состоит в том, что в каждой из 10 представленных постановок участвовал только один актер. Кто из них был награжден?

На пермской «Сцене-Молот» прошло закрытие фестиваля «МОНОfest». За 4 фестивальных дня зрители увидели 10 постановок. В этом году фестиваль сделал настоящий прорыв – он стал международным. В адрес фестиваля пришло более 50 заявок из разных городов России, а также из Франции, Албании, Финляндии, Испании, Италии, Республики Беларусь и Армении. Жюри выбрало 10 лучших.

Нина Соловей, арт-директор фестиваля «МОНОfest»: "Работа с российскими участниками, когда актеры говорят на одном с нами языке, и работа над спектаклями, где нужны субтитры, есть определенная сложность, но в любом случае для хорошего артиста, для хорошего спектакля не нужен язык, не нужны слова, там все понятно".

Победителей фестиваля называли в трех номинациях. Лучшем спектаклем стал «Брут: история одной собаки», Пермь, лучшая работа режиссера и лучшая актерская работа досталась одному спектаклю – «Последняя лента Крэппа», город Брянск.

Александр Ряписов, член жюри: "Все участники, которые приехали, все 10 коллективов – уже отобраны экспертным советом, потому что заявок было больше 60. То есть выбрали самые лучшие работы".

Сам «МОНОfest» проходил при поддержке Министерства культуры. И единственная проблема, которая была у организаторов в этом году – переаншлаг на каждом спектакле.