Лампарик или Кешью? Пермяки выбирают имя детёнышу ламы
В зоопарке пермского парка Горького - пополнение. Здесь на свет появился детеныш ламы. Это мальчик. Сейчас администрация парка предлагает жителям всем вместе придумать ему имя. Варианты принимаются до 28 апреля на страничке в социальной сети "В контакте". В понедельник, 29 апреля, объявят результат. Уже сейчас малыша предлагают назвать Лампарик - от слов "лама" и "парк". Конечно же, был универсальный вариант - Парма, есть и необычное имя- Кешью, потому что хвостик ламы очень похож на этот орех.
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