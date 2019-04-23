Лампарик или Кешью? Пермяки выбирают имя детёнышу ламы

В зоопарке пермского парка Горького - пополнение. Здесь на свет появился детеныш ламы. Это мальчик. Сейчас администрация парка предлагает жителям всем вместе придумать ему имя. Варианты принимаются до 28 апреля на страничке в социальной сети "В контакте". В понедельник, 29 апреля, объявят результат. Уже сейчас малыша предлагают назвать Лампарик - от слов "лама" и "парк". Конечно же, был универсальный вариант - Парма, есть и необычное имя- Кешью, потому что хвостик ламы очень похож на этот орех.